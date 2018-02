Cancer : voici les réponses aux dix questions que vous posez le plus

"Derrière cette question, on entend plutôt comment diagnostiquer un cancer précocément, c’est-à-dire avant qu'il ne soit associé à des symptômes ou avant qu'il ne soit trop avancé, pour que je puisse mettre un oeuvre un traitement curatif", estime l'oncologue. Deux solutions existent aujourd'hui. La première repose sur les campagnes de dépistage, établies sur tout le territoire et pour l'ensemble de la population. Elles concernent trois types de cancer :

- Le cancer du sein. On recommande aux femmes, à partir de 25 ans, de réaliser des mammographies et ce tous les deux ans.

- Le cancer du col de l'utérus. "Le dépistage se fait par frottis cervico-vaginal qui est réalisé tous les trois ans entre 25 et 65 ans, en sachant qu'à 25 ans, il faut faire deux frottis espacés d'un an", détaille Benoit You.

- Le cancer du colon-rectum. "Ça passe par une analyse des selles", nous indique-t-il. "Le patient va récolter des selles à domicile, le donner au laboratoire et on va rechercher la présence de sang. Il faut le faire tous les deux ans entre 50 et 74 ans."

Les médecins sont censés s'assurer de la bonne réalisation de ces actes remboursés par la Sécurité Sociale.





"À côté de ça, il y a des campagnes de diagnostic précoce qui ne sont pas nécessairement du dépistage étendu à tous", précise le spécialiste. Par exemple, un homme de plus de 50 ans qui présente des facteurs de risque du cancer de la prostate se verra proposer un diagnostic, entendez par là un dosage sanguin du PSA (une protéine fabriquée naturellement par la prostate, ndlr) associé à la réalisation d'un toucher rectal. "Voilà comment on peut diagnostiquer et détecter plus tôt un cancer", avance-t-il.





Mais les choses pourraient encore évoluer. Un simple test sanguin pourrait dorénavant permettre de détecter les cancers du sein, du colon, du pancréas, de l'estomac, du foie, du poumon et de l'ovaire. "C'est potentiellement l'avenir", se réjouit le Pr You. "Avec ce test, on recherche la présence de cellules tumorales circulantes dans le sang et également la présence d'ADN du cancer".