Cancers : comment les éviter ?

D'après un rapport de la Santé publique, quatre cancers sur dix seraient évitables. Le tabac serait notamment responsable de plus de 20% des nouveaux cas, devant l'alcool, la mauvaise alimentation et l'obésité. Si on considère ces chiffres, 60% des cancers, excluant entre autres celui du poumon, pourraient être liés à la génétique, à l'environnement ou au comportement. Comment éviter ce fléau ? Où en est la recherche en la matière ?



Ce mardi 26 juin 2018, le docteur Marcel Ichou, dans sa chronique "Parlons... santé", nous expliquer comment éviter les cancers.