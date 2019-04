Candida auris : trois questions sur ce champignon mortel qui menace la santé mondiale dans le plus grand secret

C'est ainsi que l'hôpital royal Brompton à Londres a ainsi fermé dix jours en 2016 pour être décontaminé, tandis que 372 personnes ont été contaminées entre 2016 et 2017 dans un hôpital de Valence en Espagne. La levure microscopique se serait également répandue dans une unité néonatale au Venezuela et dans d’autres établissements en Inde, Pakistan et en Afrique du Sud au cours des cinq dernières années. "Les gouvernements et les institutions n’osent pas communiquer dessus parce que ça risque d’effrayer les patients", soulignent les auteurs de l’article du New York Times.





Pourtant, à moins que de nouveaux médicaments plus offensifs ne soient mis au jour et que l'utilisation inutile d'antimicrobiens ne soit fortement réduite, le risque s'étendra à des populations en meilleure santé. "10 millions de personnes dans le monde pourraient mourir de toutes ces infections en 2050", selon le New York Times, qui précise qu'une étude du gouvernement britannique a financé des recherches contre le Candida auris.