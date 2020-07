Peut-on mouiller les masques en tissu pour mieux supporter la chaleur sans nuire à leur efficacité ?

Quand les salons et les foires vont-ils pouvoir reprendre ?

A partir du 1er septembre. Il faudra bien sûr respecter les gestes barrières. Mais les foires et salons ne seront alors plus limités en nombre de participants. D'ailleurs, la limite des 5.000 participants qui s'applique actuellement dans les stades pourra être dépassée à partir du 15 août. Les dérogations seront prises au cas par cas, par les préfets.

Lorsqu'il fait trop chaud, puis-je mouiller mon masque en tissu pour mieux le supporter ?

Non. D'après l'AFNOR (Association française de normalisation), qui certifie les masques en tissu, si on les mouille, d'abord on respire moins bien, et surtout ils filtrent beaucoup moins bien. C'est en effet notamment l'électricité statique des fibres du tissu qui arrête les gouttelettes des postillons. Or, si le masque est mouillé, cette électricité statique disparait et les gouttelettes passent plus facilement.

Après un voyage annulé, l'agence m'a fourni un avoir valable 18 mois. Mais si l'agence fait faillite, serais-je remboursé ?

En théorie oui, car si votre agence est basée en France, elle a l'obligation d'avoir un garant, un fonds de secours pour indemniser les clients en cas de faillite. Mais, attention, certaines agences ne respectent pas toujours cette obligation. Pour vérifier si c'est le cas, vous pouvez aller sur le site atout-france.fr. Quoi qu’il en soit, en cas de faillite il faut tout de même attendre 9 à 12 mois pour être remboursé.