Canicule : des astuces pour mieux dormir

La canicule continue toujours chez nous. Ce mardi 31 juillet, 19 départements sont en vigilance orange dans le Sud et dans l'Est. Un spot d'information a donc été diffusé en télévision et en radio, pour rappeler les bons gestes à adopter. La chaleur nous empêche surtout de dormir la nuit, mais quelques petites astuces peuvent nous aider. Pour se rafraîchir, il est recommandé de prendre une douche fraîche avant de dormir. Mangez léger, et évitez de consommer de l'alcool.



