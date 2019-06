Canicule : les hôpitaux sous tension

La canicule frappe le pays depuis quelques jours et les conséquences commencent à se voir, notamment chez les personnes âgées. En effet, les premiers signes de déshydratation et de décompensation cardiaque respiratoire apparaissent. Les patients asthmatiques vont également avoir du mal à respirer. Les hôpitaux se préparent à accueillir beaucoup de monde. Pour ce faire, les interventions chirurgicales non urgentes sont déprogrammées dans certains établissements, de façon à faire de la place. Le docteur Gérald Kierzek s'est également intéressé à la mise en garde de l'Anses sur la consommation excessive de sucre chez les enfants.