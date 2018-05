Le risque de schizophrénie s'élève dès cinq joints fumés à l'adolescence

Une étude finlandaise détaille que fumer du cannabis avant sa majorité, même dans des quantités infimes, peut avoir des conséquences psychiatriques importantes quinze ans plus tard. Sur les 6500 Finlandais suivis de leur 15 ans à leur 30 ans pour cette étude, les scientifiques affirment avoir établi un lien clair d'augmentation des risques de troubles délirants ou schizophréniques sur des patients exposés jeunes à cette drogue. Ils notent également, sans surprise, que plus la quantité de cannabis fumé est importante, plus les risques sont élevés.