Cannabis thérapeutique : feu vert à son expérimentation

Le cannabis thérapeutique est déjà légalisé dans 21 des 28 pays de l’Union européenne. En 2020, des médecins pourront en prescrire dans l'Hexagone pour traiter certaines pathologies bien spécifiques. Celui-ci ne pourra pas être fumé, et sera prescrit sous forme d’huile, de fleurs séchées en vaporisation ou en solution buvable.



