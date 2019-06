Cannabis thérapeutique : quels seront les contours de l'expérimentation ?

Les experts ont été désignés pour plancher sur cette expérimentation par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et discuteront de ce projet mercredi prochain avec les professionnels de santé et les associations de patients, avant de rendre un avis définitif. Ce sera ensuite au tour de l'ANSM de se prononcer et de lancer la phase de mise en place des détails pratiques de l'expérimentation, qui pourrait durer six mois, avant le démarrage effectif de l'inclusion des patients.





Concernant les médecins habilités à prescrire du cannabis thérapeutique, ils devront être spécialistes des indications visées par l'expérimentation, à savoir les douleurs neuropathiques non soulagées par d'autres thérapies, les épilepsies résistantes aux traitements, les effets secondaires des chimiothérapies ou encore pour les soins palliatifs et les contractions musculaires incontrôlées de la sclérose en plaques. Ces médecins devront également exercer dans des centres anti-douleur, experts en sclérose en plaques ou autres.