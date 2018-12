Cannabis thérapeutique : une expérimentation lancée en 2019

De nombreux patients se procurent des traitements à base de chanvre de manière illégale, notamment chez nos voisins. Pour cause, nous sommes l'un des rares pays européens à ne pas l’avoir autorisé. L'agence du médicament a toutefois donné son feu vert pour un premier test grandeur nature d'ici fin 2019. La conclusion définitive du comité d'experts sera rendue en juin 2019. Le cannabis thérapeutique pourrait être décliné sous plusieurs formes, gélules, spray ou suppositoire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.