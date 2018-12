Cannabis thérapeutique : une expérimentation lancée en France dès 2019

Et la suite est d'ores et déjà sur les rails. Cinq réunions du comité d'experts doivent avoir lieu entre le 30 janvier et juin 2019. "L'idée serait que le comité d'experts définisse les conditions générales avant l'été pour, idéalement, lancer l'expérimentation d'ici fin 2019", a dit à l'AFP le directeur général de l'ANSM, Dominique Martin.





Le but de cette expérimentation serait selon lui "d'éprouver les propositions du comité d'experts en termes concrets: où le cannabis thérapeutique va-t-il être produit, sera-t-il importé ou pas, quel circuit de distribution, quel mode de délivrance (pharmacie, etc)?" Il ne s'agira pas ensuite d'en rester là, mais dans un premier temps, un test grandeur nature semble être la solution la plus simple. Selon le directeur général de l'ANSM, "l'expérimentation, modalité régulièrement utilisée pour la mise en place de politiques publiques, permettrait de gagner du temps", car elle se ferait dans un cadre juridique "plus léger" qu'une généralisation immédiate.