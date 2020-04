CARTE - Coronavirus : l'ampleur de l'épidémie en France, département par département

Comme le montre la carte ci-dessous, basée sur les données du bulletin épidémiologique de Santé publique France, ce sont les départements franciliens, alsaciens et lorrains qui comptent, pour l'heure, le plus de cas confirmés, d'hospitalisations et de décès. En tête des départements les plus touchés, on trouvait, le 5 avril, le Haut-Rhin qui comptait 470 décès. Non loin, la Moselle en dénombrait 337 et le Val-de-Marne en comptait, de son côté, 302.