CARTE - Coronavirus : la progression de l'épidémie en France, département par département

DATA - Bilan des cas officiellement déclarés, état des services de réanimation, nombre de décès... Alors que le l'épidémie de Covid-19 est présent sur l'ensemble du territoire français, retrouvez dans cet article une carte interactive des zones les plus touchées, département par département.

La progression du Covid-19 se poursuit dans l'Hexagone. Depuis le début de l'épidémie, 14.967 personnes sont décédés à l'hôpital ou dans des établissements sociaux ou médicaux-sociaux. Plus précisément, on déplore à ce jour 9.588 décès à l'hôpital et 5.379 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, selon le bilan communiqué par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Cependant, au rang des bonnes nouvelles, le nombre de cas de patients en réanimation est de nouveau en baisse au cours des dernières 24 heures, et ce pour le cinquième jour consécutif.

Comme le montre la carte ci-dessous, basée sur les données du bulletin épidémiologique de Santé publique France, des départements sont épargnés par l'épidémie, dans le sud-ouest et l'ouest, tandis que l'Ile-de-France et le Grand Est sont affectés de façon importante.

Précision utile : les cercles représentent le nombre de patients hospitalisés (ou décédés, si vous sélectionnez le deuxième onglet) par département, tandis que la densité de couleur affiche, elle, le taux d’hospitalisations (ou de décès) pour 100.000 habitants.

Carte réalisée par notre partenaire Esri France.

