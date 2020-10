CARTE - Où le couvre-feu va-t-il s'appliquer en France ?

"Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Les élus et les préfets ont été appelés et mobilisés pour organiser les choses. Le couvre-feu se fera entre 21h et 6h du matin et commencer à partir de ce samedi, 0h". En plus de l'Ile-de-France, y compris les départements où le virus circule le moins (le taux d'incidence n'est que de 102 cas pour 100.000 en Seine-et-Marne), Emmanuel Macron a fait la liste des grandes villes concernées par les mesures de couvre-feu, mercredi 14 octobre.