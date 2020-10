CARTE - Covid-19 : à quel stade en est l'épidémie, département par département ?

Après une première vague aux conséquences considérables au printemps, la France se retrouve face à une nouvelle situation sanitaire inquiétante, au début de l'automne. Une "dégradation manifeste" pour reprendre les propos de Jean Castex, qui a poussé les autorités à fermer les bars dans certaines grandes villes et à adopter des protocoles sanitaires stricts dans les restaurants. En France, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont encore détériorés en 24 heures avec une nouvelle hausse des malades en réanimation et plus de 25.000 nouveaux cas positifs, selon les chiffres publiés vendredi 16 octobre par Santé Publique France.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés continue de grimper, avec 10.021 personnes accueillies. Les effectifs en réanimation sont également toujours à la hausse, selon l'agence sanitaire. Au total, 1791 personnes sont en réanimation, soient 127 de plus que la veille, jeudi 15 octobre. Une situation à laquelle le gouvernement espère que le couvre-feu imposé entre 21h et 6h en région Ile-de-France et dans les métropoles de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Toulouse, Lille, Rouen et Montpellier, permettra de répondre.