CARTE - Covid-19 : à quelle stade en est l'épidémie, département par département ?

Après une première vague aux conséquences considérables au printemps, la France se retrouve face à une nouvelle situation sanitaire alarmante, au début de l'automne. Une "dégradation manifeste" de la situation sanitaire, pour reprendre les propos de Jean Castex, qui a poussé les autorités à multiplier les alertes et mesures contraignantes, comme le port obligatoire du masque décidée au cœur de l'été, la fermeture des bars dans certains territoires français et l'adoption de stricts protocoles sanitaires dans les restaurants.

En France, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont encore détériorés en 24 heures avec une nouvelle hausse des malades en réanimation et plus de 20.000 nouveaux cas positifs, un nouveau record, selon les chiffres publiés vendredi par Santé Publique France.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réa a légèrement grimpé vendredi, selon l'agence sanitaire. Au total, 1.439 personnes sont en réanimation, soit 21 de plus que la veille, soit encore un nouveau record depuis mai. Face à la détérioration de la situation, le gouvernement a annoncé jeudi le passage au cours du week-end de Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Lille en zone d'alerte maximale. Ces villes rejoignent ainsi Aix-Marseille et Paris à ce niveau d'alerte synonyme de bars fermés et restaurants qui doivent limiter leur accueil, de salles de sport fermées etc..