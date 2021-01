CARTE - Covid-19 : quel est l'état de la situation sanitaire dans votre département ?

Adieu au confinement,(re)bienvenue au couvre-feu. Depuis le 15 décembre, la France n'est plus confinée mais vit sous le coup d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin, exception faite du soir de Noël où il a été levé. Néanmoins, le virus circule encore de façon importante, avec régulièrement plus de 10.000 nouveaux cas quotidiens et l'apparition d'un nouveau variant venu du Royaume-Uni. Autant de raisons qui appellent à la prudence et, surtout, à la vigilance.

Depuis le 2 janvier 2021, 15 départements, majoritairement de l'est de la France, ont vu l'horaire du couvre-feu passer de 20h à 18h au vu des indicateurs sanitaires jugés inquiétants par les autorités sanitaires. Dimanche 10 janvier, huit autres départements, toujours de la façade est, se sont ajoutés à cette liste. Le même jour, 15.944 contaminations avaient été relevées, pour 286 hospitalisés supplémentaires et 20 effectifs en plus en réanimation. Dans le même temps, 151 personnes sont décédées du Covid à l'hôpital.