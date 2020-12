CARTE - Covid-19 : à quel stade en est l'épidémie, département par département ?

Adieu au confinement, bonjour au couvre-feu. Depuis le 15 décembre, la France n'est plus confinée mais vit sous le coup d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin, au lieu de 21h à 6h initialement proposé par Emmanuel Macron. Le seuil des 5.000 contaminations quotidiennes étant déclaré inatteignable par les autorités politiques et de santé, celles-ci ont préféré l'avancer d'une heure et le maintenir pour le Nouvel an, contrairement à ce qu'avait laissé espérer le chef de l'État.

C'est peu de dire que les indicateurs continueront donc d'être étroitement surveillés. Ainsi, lundi 21 décembre, 5.797 contaminations avaient été relevées en France, fruit du déploiement des tests antigéniques, fort pourvoyeurs de tests positifs. Un nombre en baisse, alors que le nombre de décès quotidiens à l'hôpital se situe à 351. Les hospitalisations sont à la hausse, avec 240 effectifs en plus en 24 heures. De leur côté, les services de réanimation comptent, quant à eux, 8 patients en moins en une journée, soit au total 2737 malades en soins intensifs.