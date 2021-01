CARTE - Covid : quelle est la situation sanitaire dans votre département ?

Quel effet a eu le réveillon du Nouvel an sur la circulation du Covid-19 ? Le variant anglais, plus contagieux, prend-il racine en France ? Après avoir avancé le couvre-feu à 18h dans huit nouveaux départements dimanche (deux supplémentaires suivront ce mardi), l'exécutif doit discuter ce mercredi des différentes options envisageables lors d'un conseil de défense sanitaire, qui sera suivi jeudi d'une nouvelle conférence de presse du gouvernement. À ce stade, un reconfinement généralisé ne semble pas prévu mais, selon deux sources proches de l'exécutif, une nouvelle extension des territoires soumis au couvre-feu à 18h fait partie des hypothèses sur la table. Sans que rien ne soit acté pour le moment.

La situation épidémique est suivie de près car la circulation du virus est repartie à la hausse en décembre et que les fêtes de fin d'année font craindre un rebond plus net en janvier. Santé publique France a ainsi comptabilisé 96.743 cas positifs la semaine du 28 décembre, "en nette augmentation", et 28.830 personnes testées le 4 janvier, jour de la rentrée, se sont avérées positives, au plus haut depuis la mi-novembre, selon les données de la plateforme Geodes.Dans les hôpitaux, la charge reste élevée, avec 24.812 malades atteints du Covid hospitalisés lundi, dont 2666 en réanimation, un niveau qui n'a pas sensiblement baissé depuis près d'un mois. La semaine dernière, le nombre de décès quotidiens a oscillé entre 150 et 380, portant le bilan total à 67.750 morts depuis le début de l'épidémie.