CARTE - Covid-19 : les départements les plus touchés par la reprise épidémique

"Les hospitalisations reprennent doucement mais sûrement". C'est le message qu'a adressé aux Français le Premier ministre Jean Castex, jeudi 27 août, alors que la France connaissait, depuis plusieurs semaines une augmentation du nombre quotidien de cas de contamination au Covid-19. Si les sorties d'hôpital restent aujourd'hui encore plus nombreuses, cela incite les autorités à multiplier les alertes et mesures contraignantes, telles que l'obligation du port du masque sur tout le territoire parisien ou la fermeture, de 23h à 6h, des restaurants et commerces alimentaires à Marseille.

Selon les derniers chiffres transmis par Santé publique France vendredi 28 août, la France dénombre désormais 30 580 décès dus au Covid-19. Au total, 20 065 morts ont été recensés dans les hôpitaux et 10.515 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), un chiffre qui n'a pas été réévalué depuis plusieurs semaines. Ces dernières 24 heures, plus de 6000 cas supplémentaires ont été confirmés.

À ce jour, 4.517 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au coronavirus, dont 381 en service de réanimation.