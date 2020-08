CARTE - Covid-19 : les départements les plus touchés par la reprise épidémique

Une amorce de reprise sous haute surveillance. Alors que la France connaît depuis quelques jours une augmentation du nombre quotidien de cas de contamination au Covid-19, qui, si elle ne s'accompagne pas pour l'instant d'une hausse semblable pour ce qui est des hospitalisations, pousse les autorités à la vigilance.

Selon les derniers chiffres transmis par Santé publique France ce week-end, la France dénombre désormais 30.446 décès dus au Covid-19. Au total, 19.981 morts ont été recensés dans les hôpitaux et 10.515 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), un chiffre qui n'a pas encore été réévalué. Ces dernières 24 heures, plus de 4.800 cas supplémentaires ont été confirmés. Et le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,6% (3,5% samedi) alors que 32 nouveaux foyers de cas groupés ont été détectés.

À ce jour, 4.683 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au coronavirus, dont 371 en service de réanimation. Des niveaux en très légère baisse par rapport à ceux du début du mois d'août.