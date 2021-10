CARTE - Covid-19 : quels sont les départements où le nombre de cas augmente à nouveau ?

CORONAVIRUS - Trente départements dépassent actuellement le seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. La Guyane reste le territoire le plus touché, avec un taux d'incidence près de cinq fois supérieur.

Après huit semaines de baisse, le taux d'incidence repart à la hausse. Aujourd'hui de 50,8 cas pour 100.000 habitants, d'après les données de Santé Publique France, il s'élevait à 48 entre le 11 et 17 octobre, après être tombé à 43,4 entre le 2 et le 8 octobre, son plus faible niveau depuis le début du mois de juillet. Tous les départements français ne sont cependant pas logés à la même enseigne, comme le montre la carte ci-dessous, réalisée par notre partenaire Esri France.

Si la carte ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

Au total, en France métropolitaine, 28 départements sont ce lundi au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. En Outre-mer, la Martinique (132) et la Guyane (229) dépassent également ce seuil, selon les données de Covid-Tracker, mises à jour dimanche. Dans le détail, les deux départements les plus touchés de métropole se situent dans le Sud, avec la Haute-Loire (89), et les Bouches-du-Rhône (88). Vient ensuite Paris, avec 83 cas pour 100.000 habitants. Tous les départements de l'Île-de-France sont d'ailleurs au-delà des 50 cas pour 100.000 habitants, avec toutefois de fortes disparités. En Seine-et-Marne, il atteint les 52, contre 75 pour les Yvelines et le Val-de-Marne.

L'ouest touché, le nord et le centre épargnés

L'ouest de la France, relativement épargné ces dernières semaines, voit une recrudescence de cas de contaminations avec huit départements qui dépassent le seuil d'alerte : l'Ille-et-Vilaine (52), la Mayenne (54), la Charente-Maritime (55), l'Indre-et-Loire (56), la Loire-Atlantique (65), le Maine-et-Loire (74), la Vendée et les Deux-Sèvres (83). Dans la partie nord du pays, seul le département des Ardennes est en orange sur la carte, avec 55 d'incidence. Au centre, le Cher (51) est le seul touché.

Plus au sud, dix départements sont concernés, dont les Bouches-du-Rhône et la Haute-Loire, cités précédemment. Le Lot-et-Garonne affiche un taux d'incidence de 52, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes de 59. Viennent ensuite la Corrèze et les Alpes-Maritimes (62), les Pyrénées-Atlantiques (81), et l'Aveyron (84). La Corse-du-Sud, quant à elle, affiche un taux de 52 cas pour 100.000 habitants.

Tous les indicateurs au vert dans l'Est

À l'inverse, certains départements sont bien en deçà des 50 cas pour 100.000 habitants. C'est notamment le cas en Outre-mer, avec Mayotte (17) et la Réunion (26). Le nord du pays reste également relativement épargné : 29 dans le Pas-de-Calais, 23 dans l'Aisne, 30 en Seine-Maritime, 19 dans la Manche. Même constat dans l'est, où tous les départements sont dans le vert : 15 dans les Vosges, 21 dans la Meuse et dans l'Aube, 26 dans le Territoire de Belfort.

F.R

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.