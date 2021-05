CARTE - Covid-19 : quelle est la situation épidémique dans votre département ?

Un nouveau déconfinement a commencé lundi 3 mai 2021. Après le retour à l'école des élèves de primaire, les lycéens et collégiens vont pouvoir retourner partiellement en présentiel, tandis que la limite de déplacement à 10 km est désormais levée. En attendant la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels le 19 mai... si la situation sanitaire le permet. Car celle-ci n'est toujours pas des plus rassurantes, avertissent certains médecins et épidémiologistes.