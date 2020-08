CARTE - En Mayenne, à Lille, Biarritz... Où le masque est-il obligatoire dans la rue ?

- Noirmoutier (Vendée) : sur les marchés, brocantes et vide-greniers ainsi que sur Grande rue, la rue du Rosaire, et l'esplanade de la plage des Dames, depuis le 17 juillet.

- Saint-Brieuc (Côte d'Armor) : en centre-ville et lors de toute manifestation ou événement regroupant plus de 10 personnes, depuis le 20 juillet.

- Orléans (Loiret) : sur les quais de Loire, le soir et la nuit (de 21h à 6h), et sur tous les marchés brocantes et vide-greniers, depuis vendredi 31 juillet.

- Mayenne : samedi 1er août, la préfecture de Mayenne a annoncé que l'obligation serait étendue dans 69 communes du département, dans des périmètres délimités. Outre Laval, on compte les membres de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, de la l'Ernée, ainsi que les communes de Mayenne, Evron, Craon et Renazé."

La liste, non exhaustive, est amenée à évoluer au fur et à mesures des décisions qui seront prises par les autorités locales.

Même en dehors de ces endroits où le port du masque est donc obligatoire en extérieur, le ministre de la Santé, Olivier Véran, incite de toute façon à la vigilance : "Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader et vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, je le recommande", a-t-il conseillé mercredi 29 juillet.

Les autorités justifient la généralisation de cette protection par les soupçons de plus en plus forts que le Covid-19 se transmet via de fines gouttelettes en suspension dans l'air expiré par les malades et pas uniquement via les postillons.