CARTE - Où le variant Delta circule-t-il le plus en France ?

Dans ces territoires, la progression du variant Delta aura eu raison de la baisse des cas. Ainsi, si le taux d'incidence reste beaucoup plus faible que lors des précédentes vagues, il ne diminue plus, et repart même légèrement à la hausse. En Paca et en Île-de-France, il faut par exemple remonter à début juin pour retrouver un taux d'incidence similaire.