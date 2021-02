CARTE - Covid-19 : où en est l'épidémie dans votre département ?

Pas de reconfinement généralisé mais des mesures plus strictes localement. La multiplication des variants du coronavirus - et notamment l'essor du variant anglais dans la région de Nice - pourrait pousser le gouvernement à mettre en place des mesures de restrictions plus locales. À l'échelle nationale, Emmanuel Macron se donne "8 à 10 jours" pour décider d'un relâchement ou d'un durcissement du couvre-feu à 18h. La réouverture des bars et restaurants , elle, n'est toujours pas à l'ordre du jour.