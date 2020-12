CARTE - Covid-19 : quel est l'état de la situation sanitaire dans votre département ?

Adieu au confinement, (re)bienvenue au couvre-feu. Depuis le 15 décembre, la France n'est plus confinée mais vit sous le coup d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin, exception faite du soir de Noël où il a été levé. Néanmoins, le virus circule encore de façon importante, avec régulièrement plus de 20.000 nouveaux cas quotidiens et l'apparition d'un nouveau variant venu du Royaume-Uni. Autant de raisons qui appellent à la prudence et, surtout, à la vigilance.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs prévenu mardi 29 décembre qu'au regard des indicateurs, le couvre-feu serait avancé à 18h dans les départements les plus touchés, insistant sur la situation inquiétant de quatre régions : Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.