CARTE - Covid-19 : quels sont les départements où le nombre de cas augmente à nouveau ?

"Nous sommes entrés dans une cinquième vague de l'épidémie, avec un nombre de contaminations, une incidence qui progresse très rapidement, de l'ordre de 40 à 50 % par semaine depuis maintenant deux semaines", a souligné le secrétaire d'Etat lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"Le taux d'incidence est désormais supérieur à 100 sur l'ensemble du territoire, et il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence Alpes Côte-d'Azur et en région Pays de la Loire", a-t-il noté, en insistant sur la "situation d'alerte dans notre pays", même si "on part de plus bas que la plupart de nos voisins".