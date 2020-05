Carte du déconfinement : ce qu'il faut savoir sur le nouvel indicateur pris en compte dès jeudi Ronny Hartmann / AFP

ZOOM - Depuis une semaine, la direction générale de la Santé dévoile chaque soir la carte des départements en fonction de la circulation du virus et des capacités hospitalières. Mais un troisième indicateur manquait à l'appel : "le système local de tests et la détection des cas contacts". Il sera ajouté dès ce jeudi.

Ce jeudi, le Premier ministre Édouard Philippe va dévoiler la carte définitive des départements. Elle va servir de base pour les règles du déconfinement progressif après le 11 mai, même si les différences entre les territoires resteront faibles. Cette fois, seules les couleurs rouges et vertes seront présentes, et un nouvel indicateur devrait faire son apparition pour déterminer la couleur définitive. Explications.

Un indicateur pris en compte à partir de ce jeudi

Depuis la semaine dernière, la carte des départements est réalisée en fonction de deux critères : la circulation du virus et la tension hospitalière sur les capacités en réanimation. À compter de ce jeudi, un troisième indicateur va apparaître. Il s'agit du "système local de tests et de détection des chaînes de contamination", comme l'avait précisé le Premier ministre à l'Assemblée nationale, le 28 avril dernier. Mais il n'était alors pas prévu que ce troisième indicateur soit pris en compte si tard, plus d'une semaine après l'apparition des premières cartes. "Il a fallu rassembler et recenser les différentes données de tous les laboratoires, et cela a pris un peu de temps", explique au Parisien la direction générale de la Santé.

700.000 tests par semaine promis par le gouvernement

À compter du 11 mai, l'exécutif promet que 700.000 tests PCR seront disponibles partout en France. À ne pas confondre avec les tests sérologiques, les tests PCR permettent de déterminer la présence ou non du virus au moment de leur réalisation. Cette capacité à tester va entrer en compte dans la gestion du déconfinement : plus un département disposera de laboratoires capables de réaliser ces tests, plus il aura de chances d'être classé "vert", et inversement.

Ces 700.000 tests, répartis sur le territoire, seront destinés à "chaque Français présentant des symptômes", ainsi qu'aux personnes avec qui le patient a été en contact avant le test, si ce dernier s'avère positif. Le but ? Limiter au maximum la circulation des personnes potentiellement infectées.

Les "brigades de cas contacts" au cœur du dispositif

En plus des tests, la capacité d'isolement sera également déterminante pour ne pas redémarrer l'épidémie. "Tester et isoler, un mot ne va pas sans l'autre, sinon cela ne sert à rien", a averti Étienne Decroly, directeur de recherche au CNRS, il y a quelques jours à LCI. Pour cela, le gouvernement va mettre en place des "brigades de cas contacts", chargées de joindre les personnes récemment au contact d'un patient positif, et de leur demander de réaliser un test PCR. Si ce dernier est lui aussi positif, ces personnes doivent également s'isoler. L'objectif est de casser les chaînes de transmission du virus, sans quoi l'épidémie pourrait repartir à la hausse.

Ces brigades, qui devront mobiliser au moins 30.000 personnes selon le Conseil scientifique (voir vidéo ci-dessus), seront composées de membres du personnel médical, mais aussi communal et associatif. Chaque département en bénéficiera.

