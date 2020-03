CARTE - Quelles sont les régions les plus touchées par le coronavirus en France ?

Voilà plus de deux mois maintenant que la France fait face au coronavirus. Les premiers malades du Covid-19 ont été déclarés le 24 janvier dernier. Depuis, le nombre de cas ne cesse de grimper et le confinement, en vigueur depuis le 17 mars, a été prolongé au moins jusqu'au 15 avril. Selon le dernier bilan officiel dans la soirée samedi 28 mars, l'épidémie a fait 2314 morts rien que dans les hôpitaux, dont plus de 300 au cours des dernières 24 heures, et conduit 4236 en réanimation (+449).

Aucune région de métropole n'y échappe, les plus touchées étant l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. En Ile-de-France, les services de réanimation, saturés, commencent à ne plus pouvoir accepter des patients.

Des contaminations ont aussi été recensées en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore à La Réunion.