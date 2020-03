CARTE - Quelles sont les régions les plus touchées par le coronavirus en France ?

Voilà plus de deux mois maintenant que la France fait face au coronavirus. Les premiers malades du Covid-19 ont été déclarés le 24 janvier dernier. Depuis, le nombre de cas ne cesse de grimper et le confinement, en vigueur depuis le 17 mars, a été prolongé au moins jusqu'au 15 avril. Selon le dernier bilan officiel dans la soirée samedi 28 mars, l'épidémie a fait 2606 morts rien que dans les hôpitaux, dont près de 300 au cours des dernières 24 heures, et conduit 4236 en réanimation (+366). Deux chiffres qui sont évidemment toujours en hausse, mais qui augmentent moins ces derniers jours. 19.311 sont hospitalisées, et 7131 sont sorties de l'hôpital.

Aucune région de métropole n'y échappe, les plus touchées étant l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. En Ile-de-France, les services de réanimation, saturés, commencent à ne plus pouvoir accepter des patients.

Des contaminations ont aussi été recensées en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore à La Réunion.