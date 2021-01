CARTE - Covid-19 : dans quels pays vaccine-t-on le plus ? Où en est la France ?

Un sprint pour certains, un marathon pour d'autres. Qu'elle soit contre la montre ou de fond, la course mondiale qui s'est engagée pour la vaccination contre le Covid-19 depuis la fin du mois de décembre se poursuit et continue de s'étendre. Mercredi 20 janvier, une soixantaine de pays et territoires - représentant près des deux tiers de la population de la planète - avaient lancé leur campagne, selon un décompte de l'AFP, qui note que onze d'entre eux représentent à eux seuls 90% des doses injectées.

Au total, le même jour, plus de 51 millions de doses ont été administrées, Israël faisant la course en tête avec 26% de sa population vaccinée, tandis que ce sont les États-Unis qui se sont montrés les plus gourmands en volume (15,7 millions de doses).