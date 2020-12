Reprise, stabilité ou baisse : où en est l'épidémie de Covid-19 dans votre région ?

Dans quatre autres régions, le taux d’incidence n’est pas reparti à la hausse, mais la tendance à la baisse de ces dernières semaines s’est estompée. C’est notamment le cas en Bourgogne-Franche-Comté. La région a connu l’un des taux d’incidence les plus forts du pays au pic de la deuxième vague, début novembre (605), avant de diminuer considérablement ce taux tout au long du mois : 376 du 8 au 14 novembre, 253 la semaine suivante, puis 179. Mais la baisse s’est arrêtée, et le taux d’incidence de la première semaine de décembre s’élève désormais à 175, bien au-dessus de la moyenne nationale.

La région Centre-Val de Loire connaît elle aussi une stagnation de son indicateur le plus scruté (104, contre 105 la semaine précédente). Une tendance que suivent également l’Occitanie (79 contre 83) et la Corse (31 contre 33). Ces trois régions demeurent toutefois en-dessous de la moyenne du pays, et le nombre de personnes hospitalisées en Occitanie et en Corse ne cesse de diminuer.