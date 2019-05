CARTES - Le tabac cause d'un décès sur huit en France : 4 cartes pour comprendre

Cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires: le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d'un décès sur huit, selon les derniers chiffres officiels, publiés mardi avant la journée mondiale sans tabac. "Comme dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme reste la première cause de décès évitables en France", souligne le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire Santé publique France. Le précédent bilan datait de 2016 et portait sur l'année 2013. Il était de 73.000 morts, soit la même proportion par rapport au nombre total de décès cette année-là (environ 13%).

"En 2015, 75.320 décès ont été estimés attribuables au tabagisme sur les 580.000 décès enregistrés en France métropolitaine", selon le BEH. Les hommes sont particulièrement touchés, puisque 19% des hommes décédés en 2015 sont morts à cause du tabac (55.400), contre 7% pour les femmes (19.900).