Coronavirus : c’est quoi un cas contact ? Que faire si vous en êtes un ?

Car le premier critère pour être considéré comme cas contact est l’absence de protection. Techniquement, Jean Castex n’est donc pas cas contact à proprement parler, puisque Matignon a assuré que le Premier ministre et Christian Prudhomme "portaient tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières" lorsqu’ils étaient ensemble.

En plus de s’isoler, il faudra aussi se faire tester. En l’occurrence, le moment où faire le test dépend des situations. Le test doit être fait immédiatement en cas de symptôme, ou si vous vivez sous le même toit que la personne malade (dans ce dernier cas, un second test devra être refait plus tard). Si non, il doit être fait sept jours après votre dernier contact après la personne malade. C’est pour cela que Jean Castex a annoncé qu’il se ferait tester à nouveau, même s’il a été testé négatif mardi 8 septembre. A noter que le test pour les cas contact se fait sans avoir besoin d’ordonnance.

Dans tous les cas de figure, l’isolement est de mise jusqu’au résultat du test. Si celui-ci est positif, signe d’une infection, il faudra rester isolé jusqu’à la guérison. Par ailleurs l’Assurance Maladie vous recontactera pour identifier les personnes qui ont été en contact avec vous. Dans le cas d’un test négatif, le protocole requiert de poursuivre l’isolement jusqu’au 14e jour après votre dernier contact avec la personne malade, mais cet isolement peut être allégé. Il est alors possible de sortir de chez vous, tout en respectant certaines précautions, détaillées par Santé publique France :

- Limiter les sorties à l’essentiel

- Sortir systématiquement avec un masque

- Ne pas prendre les transports en commun

- Rester en télétravail

- Eviter les contacts avec les personnes fragiles

- Continuer à appliquer les gestes barrières