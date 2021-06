Cas contact, pourquoi Jean Castex s'isole 7 jours au lieu des 17 recommandés ?

La durée annoncée de son isolement sera de sept jours, a-t-on appris en milieu de semaine. Une précision qui a surpris certains observateurs : certains font notamment remarquer que d'ordinaire, lorsque l'on est cas contact d'un membre de son foyer, il est recommandé de rester chez soi durant non pas 7, mais 17 jours. Pourquoi un isolement plus court pour Jean Castex ? LCI a sollicité Matignon pour en savoir davantage.

Jean Castex a-t-il pris des libertés avec les règles fixées par les autorités sanitaires ? Matignon s'en défend : à LCI, l'entourage du chef du gouvernement indique que "le raisonnement qui explique cette durée est assez simple". La question à se poser est la suivante, nous glisse-t-on : "Est-ce que vous partagez votre isolement avec vos proches ou non ? Ici, en l'occurrence, il ne va pas vivre avec son épouse durant cette période." Durant les prochains jours, Jean Castex va demeurer à Matignon, mais il ne séjournera pas dans les mêmes locaux que sa compagne. Et ne sera donc pas physiquement à son contact.

"Ce n'est pas une situation nouvelle", nous souffle-t-on, puisqu'il "a déjà été confronté à cette situation à deux reprises". Reste que dans la période actuelle, très chargée, "cela impacte les déplacements, logiquement annulés". Notamment ceux prévus dans le cadre de la campagne des régionales. "En revanche, tout le reste des engagements prévus est maintenu, que ce soit en visio ou au téléphone", indique l'entourage du Premier ministre. "Le travail sur les sujets de fond, ça ne change pas."

Dans les couloirs de Matignon, on a accueilli cette nouvelle avec décontraction. Et l'on explique s'adapter, "comme le font chaque jour de nombreux salariés dans la même situation". Au sein du gouvernement, gérer de tels cas de figure n'a de toute façon plus grand-chose de nouveau : LCI expliquait notamment comment Jean-Michel Blanquer organisait ses journées pour parvenir à maintenir son activité malgré un placement à l'isolement mi-avril. Les ministères sont bien équipés et permettent d'organiser des rendez-vous à distance. Notons que Jean Castex, qui a reçu une première injection de vaccin le 19 mars dernier, pourra reprendre une activité "normale" à partir du 16 juin, sous réserve bien sûr qu'il ne présente pas de symptômes et n'ait pas été infecté par le Covid d'ici là.