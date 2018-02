Cas mortel de rougeole : la mère affirme que sa fille "a contracté la maladie aux urgences" de Poitiers

"Il y avait des tas de gens malades, dont des enfants qui attendaient sur les fauteuils. Mais personne ne portait de masque. Personne ne nous a rien dit". Au micro de France Bleu Poitou, la mère de Jessica morte de la rougeole au CHU de Poitiers livre un témoignage bouleversant. Yolande Riquelmé affirme que sa fille a "contracté la maladie aux urgences". Mardi, l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine avait annoncé le décès de cette jeune femme de 32 ans, victime de l’épidémie de rougeole qui sévit depuis novembre dans la région.





Le CHU de Poitiers a de son côté réagi en estimant que la victime fait partie des cinq personnes qui "ont pu contracter la maladie au contact d’un autre patient au CHU de Poitiers lors de l’apparition des premiers cas". Si l'hôpital a annoncé avoir pris des mesures, comme le port du masque dans les zones à risque, au moment du passage de Jessica aux urgences, il n’en était rien selon la mère. "Jessica souffrait d'obésité, elle ne sortait jamais, parce qu'elle n'osait pas. La seule fois où elle est sortie, c'est pour accompagner son père et moi au CHU de Poitiers. Il n'y a que là qu'elle a pu contracter la rougeole !", explique Yolande Riquelmé, qui assure que ce week-end-là, aucun message de prévention n'était mis en place pour prévenir le risque épidémique infectieux. Or, entre le 19 et le 22 janvier, le CHU de Poitiers a dû faire face à un assaut de rougeole avec plus de 10 cas.