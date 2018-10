Centres de bronzage : l'Agence nationale de sécurité sanitaire demande leur fermeture

L'Agence nationale de sécurité sanitaire a demandé au pouvoir public, ce 10 octobre 2018, la fermeture de tous les centres de bronzage. En effet, l'exposition aux rayons UV artificiels augmente de 60% les risques de cancer chez les moins de 35 ans. Cela peu importe la quantité d'UV reçue, d'autant plus qu'il est difficile de les doser dans ces cabines. Outre les centres de bronzage, les appareils délivrant des UV à visée esthétique pourraient également être interdits à la vente.



