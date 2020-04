"Certains tests sérologiques ont 40% de faux négatifs" : pourquoi sont-ils si peu fiables ?

C'est l'une des grandes inconnues de la crise du coronavirus : comment tester l'ensemble de la population ? Il y a quelques semaines avait été envisagée l'hypothèse d'un dépistage massif au moment du déconfinement, grâce à des tests sérologiques. Ceux-ci doivent permettre de détecter la présence d'anticorps dans l'organisme, et ainsi déterminer si le patient a été ou non contaminé par le Covid-19 par le passé.

Autre raison, et non des moindres : ces tests sérologiques ne sont pas encore homologués. Pourtant, certains existent déjà. Mais Olivier Véran a mis en garde contre leur utilisation. "Certains tests ne correspondent à aucune norme et n'ont été validés par aucun laboratoire français", a indiqué le ministre des Solidarités et de la Santé dimanche 19 avril, lors d'une conférence de presse (voir vidéo en tête de cet article).

"Non seulement nous ne sommes pas sûrs que" ces tests sérologiques "soient utiles, mais nous ne sommes même pas sûrs qu'ils soient efficaces", prévient donc le ministre de la Santé. "Certains d'entre eux ont 40% de faux négatifs, c'est-à-dire que vous avez presque une chance sur deux de ne pas être détecté, quand bien même vous faites ce test sérologique."