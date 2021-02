Alain Fischer : "Cet été, nous aurons vacciné l'ensemble des personnes fragiles"

VACCINATION - Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale confirme sur LCI que les "17 à 20 millions" de Français vulnérables seront vaccinés contre le Covid-19 d'ici juin.

Deux mois après ses débuts, la campagne de vaccination française contre le Covid-19 suscite toujours des interrogations. Plusieurs élus réclament en effet des livraisons plus massives des doses dans leur territoire, tandis que de nombreux Français peinent à prendre rendez-vous pour leur première injection. "Les choses se sont progressivement mises en place", répond sur LCI le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. "Jusqu’à samedi, il y a eu 3,7 millions de doses administrées, ce qui est à la fois pas mal et insuffisant. Le programme de vaccination est croissant, a ciblé en priorité les personnes les plus vulnérables, et c'est une très bonne chose dans un contexte de relative pénurie."

L'immunologue se félicite toutefois de l'avancée de la vaccination chez les personnes âgées. "La majorité des personnes en maison de retraite (75%) ont été vaccinées, ce qui est une bonne chose", indique-t-il, mettant en avant "le bon taux d'acceptation", puisque "80% des résidents d'Ehpad" ont souhaité se faire administrer le vaccin. Désormais, "dans un délai pas trop lointain, nous pouvons espérer en voir les premiers effets en termes de réduction d'hospitalisations et de mortalité, même si d'autres paramètres jouent, notamment les fameux variants". Selon les dernières données disponibles, 3,8% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 4,8% de la population majeure), un chiffre encore très insuffisant pour espérer retrouver une vie plus normale. "Le problème principal est de s'assurer que les livraisons arrivent en temps et en heure", explique Alain Fischer, qui promet une accélération dans les semaines à venir. "Le programme potentiel des livraisons va croissant de façon très nette en mars et encore plus en avril, mieux qu'en février", avance-t-il. "Nous espérons également bénéficier des doses du vaccin Janssen", dont le dossier devrait être tranché en mars par l'Agence européenne du médicament, "dès le mois d'avril."

"Il y a potentiellement de quoi vacciner l'ensemble de la population adulte au cours de l'été"

L'accélération du calendrier doit donc permettre de vacciner rapidement l'ensemble de la population vulnérable "Cet été, nous aurons terminé de vacciner l'ensemble des personnes fragiles", soit "17 à 20 millions de Français d'ici le mois de juin", annonce le président du Conseil d'orientation. Viendra ensuite le tour du "reste de la population, dont une partie importante devra être vaccinée pour se protéger individuellement et nous protéger collectivement".

Mais sur ce point, le Pr Fischer semble plus sceptique. "Les personnes les plus âgées et fragiles sont conscientes du risque pour elles et souhaitent cette vaccination", confirme-t-il. En revanche, "je ne suis pas complètement sûr que toutes les personnes de 20, 30 ou 40 ans soient prêtes à se faire vacciner. Il y a un effort de conviction à mener. Malheureusement, je pense qu'il y a un fond de réticence assez fort dans notre pays. Pourtant, chaque personne vaccinée fait en sorte que notre système de santé soit préservé". Malgré ces craintes, Alain Fischer estime que la promesse du président de la République de vacciner l'ensemble de la population adulte qui le souhaite d'ici la fin de l'été "est un bon objectif". "S'il n'y a pas de mauvaises surprises dans les livraisons, il y a potentiellement de quoi vacciner l'ensemble de la population adulte au cours de l'été", assure-t-il. "Si nous y arrivons, nous devrions alors tendre vers un retour à une vie sociale, économique, artistique, humaine, normale."

Idèr Nabili