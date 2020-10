Cette photo montre-t-elle vraiment les sanitaires d'une chambre au CHU de Guadeloupe ?

Il indique que ces sanitaires se trouvent "au 7e étage, dans une chambre qui ne fonctionne pas en continu". Celle-ci n'est utilisée que lorsque les lits viennent à manquer et que l'accueil des patients ne peut pas être assuré dans les chambres utilisées d'ordinaire. "Il y a eu des infiltrations d'eau qui ont causé des moisissures au sol", note le CHU, "mais le sol est nettoyé au mieux". Un "cas isolé", indique-t-on à LCI, "alors que d'autres sont en excellent état et ont été refaites".

L'auteur présumé du cliché a supprimé sa publication. Contacté par LCI, il n'a pas répondu aux sollicitations et n'a ainsi pas pu confirmer le lieu où il a observé cette scène. Son profil permet néanmoins de constater qu'il travaille au sein du CHU de Guadeloupe, situé aux Abymes dans la périphérie de Pointe-à-Pitre. La photo y a-t-elle vraiment été prise ? Oui, reconnaît un représentant du CHU, "malheureusement, c'est bien chez nous".

Plusieurs éléments sont avancés pour expliquer cette situation. Du côté du CHU, on indique notamment que "le bâtiment, qui date de la fin des années 1970, a mal vieilli et est devenu vétuste." Un vieillissement accéléré, nous dit-on, par le climat des Antilles où chaleur et humidité peuvent causer de gros dégâts au fil des ans. Sans parler du violent incendie qui a touché le centre hospitalier fin 2017, obligeant à en revoir complètement l'organisation. Les soignants déploraient à l'époque devoir s'en remettre à une "médecine de catastrophe".

Si de petits travaux sont régulièrement effectués, les budgets manquent. Difficile en effet de mobiliser des fonds pour rénover un bâtiment appelé à être remplacé d'ici quelques années. Un nouveau CHU, flambant neuf, doit ainsi sortir de terre et être inauguré en 2023. Un projet financé par l'état et qui représente un investissement d'environ 600 millions d'euros. Une perspective qui permet de tenir et de mieux tolérer des conditions de travail aujourd'hui difficiles pour les soignants comme pour les patients.