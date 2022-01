Aux États-Unis, un homme s'est vu greffer le cœur d'un porc génétiquement modifié

Une première mondiale qui pourrait faire date. Aux États-Unis, un patient s'est vu greffer un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. David Bennett, 57 ans et déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, a subi cette opération, qui est une xénogreffe, vendredi dernier. Auparavant, l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait donné son feu vert à l'opération le soir du réveillon du Nouvel An.

C'est une avancée chirurgicale majeure et qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes - Bartley Griffith, chirurgien américain

"C'est une avancée chirurgicale majeure et qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes", a commenté Bartley Griffith, le chirurgien qui a réalisé la transplantation. "Nous procédons avec précaution mais nous sommes aussi optimistes sur le fait que cette première mondiale permettra de fournir une nouvelle option essentielle aux patients dans le futur", a ajouté le médecin.

Le cœur transplanté vient d'un porc génétiquement modifié afin qu'il ne produise plus un type de sucre présent normalement sur toutes les cellules des porcs et qui provoque un rejet immédiat de l'organe. Ensuite, le cœur porcin a été conservé dans une machine en amont de l'opération et l'équipe a aussi utilisé un nouveau médicament expérimental de l'entreprise Kiniksa Pharmaceuticals, en plus des médicaments anti-rejet habituels, pour inhiber le système immunitaire et empêcher que le corps rejette l'organe.