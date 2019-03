Chirurgie esthétique : les médecins ciblent les jeunes

Même s'il y existe une loi qui interdit les médecins de faire des publicités, certains chirurgiens esthétiques n'hésitent pas à diffuser sur les réseaux sociaux des photos de leurs patients avant et après. Le but est d'attirer des clientèles de plus en plus jeunes qui rêvent de ressembler à la dernière starlette à la mode, version Kim Kardashian.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.