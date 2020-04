Chloroquine : le Pr Raoult a dévoilé à Macron une nouvelle étude portant sur plus de 1.000 patients

Toutefois, le professeur ne baisse pas les bras, et poursuit son travail. D'abord, en pratiquant de nombreux tests, à partir desquels le chercheur a tiré cette nouvelle étude, plus large, qu'il a présenté à Emmanuel Macron, et qui corroborerait ses précédentes conclusions. Elle a été publiée dans la soirée sur le site pré-prints de l'IHU . Dans le détail, "du 3 mars au 9 avril, 59.655 échantillons de 38.617 patients ont été testés pour le COVID-19. Sur les 3.165 patients positifs placés dans les soins de l'institut, 1.061 patients non publiés auparavant répondaient aux critères d'inclusion déterminés par l'équipe. Leur âge médian était de 43,8 ans et 46,4 % étaient des hommes (493) ont été testés. Aucune toxicité cardiaque n'a été observée", indique le texte.

Devenu l'une des figures de cette crise, Didier Raoult avait déjà publié deux études sur l'hydroxychloroquine : fin février, via une vidéo provocatrice, il annonce que ce dérivé synthétique de la quinine prescrit depuis plusieurs décennies contre le paludisme, associé à l'azithromycine, un antibiotique, serait l'arme fatale pour inhiber le virus en quelques jours. Trop beau pour être vrai ? Dans une de ses premières communications, Didier Raoult affirme que sur 24 patients traités à l'IHU avec de l'hydroxychloroquine, 75% présentaient une charge virale négative au bout de six jours. Mais les critiques affluent, dénonçant notamment le très faible nombre de patients concernés.

"La guérison virologique a été obtenue chez 973 patients en 10 jours (91,7 %). Un portage viral prolongé à la fin du traitement a été observé chez 47 patients (4,4 %) et était associé à une charge virale plus élevée au moment du diagnostic, mais la culture virale était négative au jour 10 et toutes sauf une ont été éliminées au quinzième jour", précise l'étude. Un mauvais résultat a été observé pour 46 patients (4,3 %), 10 ont été transférés aux soins intensifs, 5, âgés de 74 à 95 ans sont décédés (0,47 %), et 31 ont nécessité 10 jours d'hospitalisation ou plus. Parmi ce groupe, "25 sont guéris au moment de la publication, et 16 sont encore hospitalisés".

"La combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, lorsqu'elle est démarrée immédiatement après le diagnostic, est un traitement sûr et efficace pour le Covid-19, avec un taux de mortalité de 0,5 % chez les patients plus âgés. Il évite l'aggravation et élimine la persistance et la contagiosité du virus dans la plupart des cas", conclut le chercheur.

Reste maintenant à Emmanuel Macron à poursuivre ses entretiens nombreux, d’ici lundi et son allocution à la Nation, avec d'autres experts. Aucun autre déplacement n'est prévu à son agenda d’ici là, selon nos informations.