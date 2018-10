Pour les femmes, l'espérance de vie est de 85 ans contre 80 ans pour les hommes. Il s'agit là de la quantité de vie. Mais pour ce qui est de la qualité, en 2017, l'espérance de vie en bonne santé était de 64,9 ans pour les femmes et 62,6 ans pour les hommes. Comment expliquer cette différence ? Et comment vivre plus longtemps, en bonne santé surtout ? Les éléments de réponse avec Christophe de Jaeger, médecin physiologique.