"Chronodose", le nouvel outil pour trouver des créneaux de vaccination pour le lendemain

Jamais deux sans trois : après le site de modélisation de l’épidémie Covid Tracker et celui recensant les créneaux de vaccination disponibles partout en France appelé Vite Ma Dose, Guillaume Rozier compte lancer un nouvel outil à destination de tous les Français. Au micro de RMC, le jeune ingénieur de formation a expliqué travailler à "une nouvelle fonctionnalité" sous le nom de ChronoDose donc, qui permettra "de trouver une dose de vaccination dans les 24 heures pour toute la population" et indiquera "le nombre de créneaux précis de vaccination".

Cette annonce fait suite à celle du président, la veille à la Porte de Versailles, en marge d’une visite du nouveau vaccinodrome installé au salon des Expositions du 15e arrondissement de Paris. Après avoir indiqué que les Français âgés de 50 ans et plus seront éligibles à la vaccination dès le lundi 10 mai, Emmanuel Macron a fait savoir que l’ensemble des plus de 18 ans pourront, à compter du 12 mai, bénéficier des rendez-vous encore disponibles 24 heures avant leur échéance.

Et en a profité, un peu plus tard sur son compte Twitter, pour renvoyer vers le site Vite Ma Dose, développé de manière bénévole et indépendante, ce qui a valu à son créateur un coup de projecteur certain. Par ailleurs, l’algorithme utilisé par "ViteMaDose" est désormais repris par le site officiel du gouvernement, santé.fr, pour afficher les prochains créneaux disponibles près de sa localisation, s'est réjoui son fondateur.