Six questions autour de l'épidémie de maladies pulmonaires aux Etats-Unis

SANTÉ PUBLIQUE - Une épidémie de lésions pulmonaires a fait 18 victimes aux Etats-Unis et 1.000 malades. Un phénomène qui soulève pour le moment beaucoup de questions, car si tous les patients étaient utilisateurs de la cigarette électronique, les autorités cherchent encore à comprendre quel produit est en cause.

Des jeunes, jusque-là en parfaite santé, qui n’arrivent plus à respirer. C’est ce à quoi doivent faire face les hôpitaux américains, alors qu’une vingtaine d’utilisateurs de cigarette électronique sont décédés et près de 1.000 sont malades. Une "épidémie" qui "continue à un rythme rapide", selon les responsables de la santé publique, qui cherchent à encore à répondre aux nombreuses questions qui se posent. Où a-t-elle débuté ? Quelles en sont les causes ? La France pourrait-elle être impactée ? On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir.

Où a-t-elle débuté ?

Tout a commencé dans l’Illinois. C’est là que le premier cas de cette mystérieuse maladie pulmonaire a été repéré. Alors que la première victime décède, l’Etat se rend compte que 22 patients présentent les mêmes symptômes. L’alerte aux autorités est donnée en juillet, peu avant que le Wisconsin ne fasse de même. Toutes les personnes concernées déclarent avoir utilisé une cigarette électronique dans les 90 derniers jours. Depuis, les malades, qui ne présentent aucune infection pulmonaire, sont de plus en plus nombreux. Ils toussent, s'essoufflent, n'arrivent plus à respirer. Hospitalisés en soins intensifs, ils finissent parfois branchés à des respirateurs artificiels ou dans des comas artificiels. En tout, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recensé 18 morts aux Etats-Unis, dont six en une seule semaine, et 1.080 malades. Selon les autorités sanitaires, la moitié de ces individus seraient de nouveaux malades tandis que l’autre partie correspond à des cas anciens qui n'avaient pas encore été reconnus comme victimes de pneumopathies liées à l’e-cigarette.

Qui est touché par cette épidémie ?

Dans l’Illinois et le Wisconsin, les patients étudiés étaient majoritairement "en bonne santé, jeunes, avec un âge moyen de 19 ans – un tiers avait moins de 18 ans – et une majorité d'hommes", a détaillé Jennifer Layden, la cheffe du département de la santé publique de l’Illinois. Une donnée qui se retrouve à travers le pays. Selon la directrice adjointe du CDC, huit malades sur dix ont moins de 35 ans et 16% ont moins de 18 ans. Et pour cause, ils sont particulièrement consommateurs. Un lycéen de terminale sur quatre a déclaré cette année avoir vapoté dans le mois précédent, contre 11% en 2017, selon une enquête publiée en septembre dans le New England Journal of Medicine. Concernant les personnes décédées, la moyenne est de 49 ans.

Quelles en sont les causes ?

Tout "vapoteur" américain court un risque. Car les autorités n’ont toujours pas trouvé de substance, de mélange, ou de marque, à la source de ces problèmes respiratoires. Ainsi, rien que dans l'Illinois et le Wisconsin, sur 86 patients étudiés, les responsables ont noté la présence de 234 produits différents provenant de 87 marques, toujours selon les données de la responsable de santé de l’Etat. Cependant, il est important de noter que la plupart des malades ont eu une mauvaise utilisation de l’objet. Ainsi, 78% des interrogés indiquent avoir consommé des recharges de vapoteuses au THC, l'agent psychoactif du cannabis, ou s’être procurés, chez des amis ou à un dealer, des recharges pré-remplies et sous emballage. D’autres chercheurs avancent que ce serait plutôt la bobine métallique, système de chauffage des appareils, qui dégagerait des particules métalliques pouvant être inhalées. Parmi elles, des métaux comme le nickel et le plomb.

Radio des poumons de quatre patients victimes de lésions pulmonaires causées par des cigarettes électroniques − New England Journal of Medicine

Par précaution, et faute de comprendre ce qui provoque les maladies, les autorités déconseillent donc officiellement le vapotage. Une consigne reprise par David Christiani dans un article publié dans le New England Journal of Medecine. Le professeur au sein du département de santé publique de l’Université de Harvard estime que les cigarettes électroniques à elles seules contiennent "au moins six groupes de composés", qui peuvent s’avérer d’autant plus "potentiellement toxiques", lorsque mélangées à des substances extraites de la marijuana. "Le mélange de produits chimiques pourrait même créer de nouvelles toxines", avance ainsi le professeur.

Où en est l’enquête ?

Alors que les premières investigations n’ont permis d'identifier ni marque, ni produit, la Food and Drug Administration s’est emparée du dossier. L'agence fédérale des médicaments a dans ses mains près de 440 échantillons, provenant de 18 Etats, qu’elle va analyser dans l'espoir de trouver un dénominateur commun pouvant causer les lésions pulmonaires.

En attendant d'en savoir plus, le chercheur David Christiani défend qu'il faut une "réponse urgente". Alors certains gouvernements ont stoppé nette la vente de ces cigarettes, commercialisées depuis près d’une décennie. Le premier fut le Massachusetts. Dans la lignée de San Francisco et Richmond, il a annoncé l'interdiction totale de vente de produits de vapotage électroniques. L’Etat de New York et le Michigan ont de leur côté prohibé uniquement celles qui sont aromatisées, tout comme la ville de Los Angeles. Mais une intervention au niveau fédéral ne devrait pas tarder à arriver. Le 11 septembre, Donald Trump a annoncé vouloir prohiber les cigarettes électroniques aromatisées dans les prochains mois.

Pourquoi l'enquête piétine?

Tous les échantillons donnent des "résultats différents". C’est là que l’agence du médicament bute. "Aucune substance unique n'a été identifiée", a regretté la cheffe de la FDA, Judy McMeekin, le 4 octobre lors d’une conférence de presse. Car la tâche est rendue d’autant plus difficile qu’avec un commerce en plein essor et sans contrôle, accompagné d’un marché noir, certains liquides sont concoctés à la maison par les utilisateurs eux-mêmes. Arômes, huiles, solvants, produits inconnus, … de quoi former un cocktail de produits chimiques qui, une fois chauffé, peut s’avérer explosif.

C’est ce qui peut expliquer qu’au-delà des recherches au niveau fédéral, les résultats divergent aussi selon les régions. Au Minnesota, les études de médecins du réseau hospitalier Mayo Clinic réalisées sur 17 patients ont mis en évidence des lésions comparables à des brûlures chimiques. A savoir des blessures semblables à une exposition à des gaz toxiques. Une autre recherche, sur cinq patients en Caroline du Nord, a montré à l'inverse des lésions de type pneumonie lipidique. Dans ce cas-là, ce serait donc des huiles qui auraient pénétré les poumons, montrant un dysfonctionnement de l’e-cigarette. L’Etat de New York, lui, a cité l'huile de vitamine E, qui se créerait en faisant des mélanges d’huiles, comme une possible cause des maladies. De quoi pousser le Centre de contrôle et de prévention des maladies à résumer la situation ainsi : "Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de choses mauvaises dans les produits de vapotage. Il est possible que différentes choses abîment les poumons de façon différentes."

Une telle épidémie est-elle possible en France ?

Le contexte en France est bien loin des Etats-Unis. A commencer par le profil des consommateurs. Dans l’Hexagone, ce sont essentiellement des fumeurs qui tentent d'arrêter, alors qu'outre-Atlantique ce sont majoritairement des jeunes séduit par cette nouvelle mode, et qui n’avait jamais touché à du tabac auparavant. De plus, comme le souligne le PDG de Kumulus Vape, Rémi Baert, auprès de l'AFP, "le marché américain n'est pas régi par les mêmes lois qu'en France". Aux États-Unis, la composition des produits ne doit pas être déclarée auprès des autorités de santé, et est dès lors totalement libre. Mais cette défense comporte un hic. Une enquête réalisée par la Répression des fraudes (DGCCRF), en 2017, et publiée en début de mois, a montré que l'emballage et l'étiquetage de près d'une cartouche de liquide sur deux n'est pas conforme à la réglementation. Les autorités sanitaires françaises ont donc choisi de mettre en place un dispositif pour surveiller si l'usage des cigarettes électroniques s'accompagnait ou non d'une épidémie de maladies pulmonaires. Le dispositif s'appuiera sur les " les signalements de pathologies pulmonaires graves prises en charge dans les hôpitaux", a détaillé Santé publique France.

