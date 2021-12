Variant Omicron : "On n'est plus dans la même épidémie", assure Martin Blachier

"Le pourcentage des Français qui auront, à un moment donné, le variant Omicron, sera beaucoup plus important qu'avec les précédents variants", a estimé l'épidémiologiste Martin Blachier sur LCI (voir vidéo ci-dessus). "D'abord parce qu'il est très contagieux et qu'il se promène très bien dans la population vaccinée", a-t-il développé, "et en plus parce qu'il n'y a peu de gestes barrières, tout est ouvert".