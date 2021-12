Covid-19 : ces pays qui ont déjà franchi le pas de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

De plus en plus de pays ont, eux, déjà sauté le pas après, notamment, la mise en garde de l'OMS selon laquelle les catégories d'âge entre 5 et 14 ans sont actuellement les plus touchées par la pandémie en termes de contaminations.

Depuis le 25 novembre et un avis favorable de l'Agence européenne du médicament (EMA), la vaccination des 5-11 ans avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes est possible dans l'Union européenne. C'est pourquoi, de nombreux pays du Vieux Continent recommandent déjà la vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19. Dans ces pays, la campagne a déjà débuté ou débutera très prochainement. C'est notamment le cas en Italie, au Danemark, en Grèce, aux Pays-Bas, en Autriche - qui avait même anticipé la décision de l'EMA -, au Portugal ou encore en Hongrie. Les autorités espagnoles ont également donné leur feu vert, mais chaque région est libre d'établir ses propres règles en la matière. Ainsi, seuls les enfants de 10 et 11 ans peuvent, pour l'instant, se faire vacciner aux îles Baléares ou en Andalousie.

Parallèlement, plusieurs autres pays ont, pour l'instant, opté pour une ouverture partielle de la vaccination des 5 à 11 ans, aux seuls plus fragiles. Au Luxembourg, les enfants vulnérables de cette classe d'âge, ainsi que ceux en contact régulier avec des personnes vulnérables, ont la possibilité de se faire vacciner volontairement. Même chose en Finlande, où la vaccination ne concerne, à l'heure actuelle, que les enfants à risque et ceux vivant avec une personne immunodéprimée. Une décision similaire a également été prise en Allemagne, où la vaccination des enfants de 5 à 11 ans se met progressivement en place en fonction des régions. Outre la vaccination chez les pédiatres et médecins généralistes, des actions d’envergure sont prévues au zoo de Berlin et au muséum d’histoire naturelle, ou encore dans les écoles.