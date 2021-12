Cinquième vague : le pic épidémique sera-t-il bientôt atteint en France ?

D’après les chiffres de Santé publique France consolidés par Covid Tracker , le taux de croissance des cas est ainsi passé de 56,5% le 28 novembre à 42,3% le 1er décembre et à 34,2% le 3 décembre. De quoi faire dire aux plus optimistes que le pire est derrière nous, prenant les exemples étrangers où la décrue est annoncée pour bientôt. En Allemagne par exemple, le pic semble avoir été atteint, selon les propres mots de Jean Castex, lundi soir. Chez notre voisin, touché plus tôt par la cinquième vague, le nombre de malades quotidiens est passé de 45.753 le 30 novembre à 36.059 le 7 décembre, d'après l'institut Robert Koch.

Mais c’est ici que les données actuelles détrompent les prévisions les plus rassurantes. En effet, si les contaminations augmentent moins rapidement qu’avant en France, elles augmentent toujours. C'est sur ce point qu'il faut insister : au 3 décembre, plus de 41.200 malades du Covid étaient diagnostiqués quotidiennement, soit une hausse de 47% par rapport à la semaine précédente. Or, le pic épidémique ne peut être dépassé que lorsque le nombre de cas quotidiens commencera à infléchir. Et cela ne peut se produire que lorsque le nombre de reproductions du virus sera passé sous la barre de 1. Il s’agit là d’un indicateur essentiel pour surveiller la dynamique de l’épidémie.

Et si le R0 (taux de reproduction initial du virus) se stabilise, il reste très élevé et au-dessus de 1. Ce qui signifie en langage épidémiologiste qu’un malade du Covid va contaminer au moins une personne et que l’épidémie progresse toujours. Il est aujourd’hui évalué à 1,51 : concrètement, une personne malade infecte encore plus d'une personne et demi en moyenne. De quoi faire dire au fondateur de Covid Tracker, ce mardi 7 décembre, que non, "le pic n’est pas passé". "Les cas augmentent vite, la hausse est de plus en plus faible (tout en restant rapide)", a rappelé Guillaume Rozier, en réponse à l’intervention de Gabriel Attal sur France Inter, dans la même veine.